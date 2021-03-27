Три клуба поспорят летом за Ляказетта

Фото инстаграм Александра Ляказетта

Форвард лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт может сменить команду грядущим летом.

У футболиста в июне 2022 года истекает контракт с "канонирами", поэтому клубу выгодно его продать в ближайшее трансферное окно, чтобы потом не потерять бесплатно.

По информации ESPN, интерес к 29-летнему французу проявляют "Атлетико", "Севилья" и "Рома".

В текущем сезоне Ляказетт сыграл за "Арсенал" 34 матча, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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