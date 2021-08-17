Три клуба поспорят за форварда "Лацио"

Фото инстаграм Хоакина Корреа

Нападающий "Лацио" Хоакин Корреа может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.

По информации журналиста Николо Скиры, на 27-летнего футболиста претендуют "Лестер", "Эвертон" и "Интер".

Римские "орлы" оценивают аргентинского форварда в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Корреа сыграл за "Лацио" 38 матчей, отличился 11 голами и 6 ассистами.

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