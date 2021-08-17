Три клуба поспорят за форварда "Лацио"

Теги лациоинтер миланэвертонлестер ситихоакин корреатрансферы

Три клуба поспорят за форварда "Лацио"

Фото инстаграм Хоакина Корреа

Нападающий "Лацио" Хоакин Корреа может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.

По информации журналиста Николо Скиры, на 27-летнего футболиста претендуют "Лестер", "Эвертон" и "Интер".

Римские "орлы" оценивают аргентинского форварда в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Корреа сыграл за "Лацио" 38 матчей, отличился 11 голами и 6 ассистами. 

Не пропустите: "Аталанта" ответила "Интеру" на предложение о трансфере Сапаты. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агент Роналду предложил услуги португальца "Манчестер Сити"

Агент Роналду предложил услуги португальца "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов