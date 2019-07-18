Три клуба поспорят за форварда "Ювентуса" Кина

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Три клуба поспорят за форварда "Ювентуса" Кина

Нападающий туринского "Ювентуса" Мойсе Кин пользуется спросом на европейском трансферном рынке, сообщает итальянская пресса.

В услугах 19-летнего футболиста заинтересованы "Эвертон", "Интер" и дортмундская "Боруссия".

Однако "старая синьора" не намерена расставаться с перспективным форвардом и уже готовит для него новый контракт.

Рыночная стоимость Кина - 40 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил 7 голов и сделал 1 ассист в 17 матчах.

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