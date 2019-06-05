Три клуба поспорят за сына Тюрама

Форвард "Генгама" Маркус Тюрам сменит клуб во время летнего трансферного окна, сообщает Top Mercato.

По информации источника, 21-летний футболист не хочет играть в Лиге 2, куда вылетела его команда по итогам сезона.

Интерес к перспективному нападающему проявляют "Лион", "Марсель" и дортмундская "Боруссия".

В минувшем сезоне Тюрам сыграл за "Генгам" 38 матчей, забил 13 голов и сделал 1 ассист. Его стоимость оценивается в 9 миллионов евро.

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