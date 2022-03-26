Три клуба поспорят за Верратти

Фото соцсети Марко Верратти

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти может сменить команду во время летнего трансферного окна.

По информации Fichajes, в число претендентов на итальянца входят "Манчестер Юнайтед", "Интер" и "Рома".

Парижане не исключают продажу одного из своих лидеров, если за него предложат 55 миллионов евро.

В текущем сезоне 29-летний Верратти сыграл за ПСЖ 25 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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