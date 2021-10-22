Три клуба предлагали Фати зарплату вдвое больше, чем "Барселона"

Теги барселонаансу фатиманчестер юнайтедпсжливерпуль

Три клуба предлагали Фати зарплату вдвое больше, чем "Барселона" Фото инстаграм Ансу Фати

Вингера "Барселоны" Ансу Фати пытались перехватить другие клубы.

Как сообщает журналистка Хелена Кондис Эдо, до продления контракта с игроком контактировали "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Отмечается, что эти клубы предлагали Фати зарплату вдвое больше, чем "Барселона", однако он решил остаться в родном клубе.

Ранее "Барса" объявила о продлении контракта с Фати до лета 2027 года.

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