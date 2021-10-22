Три клуба предлагали Фати зарплату вдвое больше, чем "Барселона"

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Вингера "Барселоны" Ансу Фати пытались перехватить другие клубы.

Как сообщает журналистка Хелена Кондис Эдо, до продления контракта с игроком контактировали "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Отмечается, что эти клубы предлагали Фати зарплату вдвое больше, чем "Барселона", однако он решил остаться в родном клубе.

Ранее "Барса" объявила о продлении контракта с Фати до лета 2027 года.

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