Три клуба предложили контракт Виллиану

У бразильского вингера Виллиана есть три конкретных варианта продолжения карьеры, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 31-летний футболист получил предложения от "Барселоны", "Интера Майами" и "Челси", за который он выступал последние 7 лет.

При этом маловероятно, что Виллиан продолжит выступать за "синих", поскольку лондонский клуб в отличие от остальных не готов пойти на его требования по длительности контракта.

Также в гонку за бразильцем может включиться "Арсенал", который пока лишь обозначил интерес к игроку.

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