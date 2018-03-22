Три клуба претендуют на Александра Глеба
Известный белорусский полузащитник Александр Глеб имеет три варианта для продолжения карьеры, сообщает Прессбол.
По информации источника, на 36-летнего футболиста претендуют БАТЭ, "Торпедо-БелАЗ" и "Ислоч".
Напомним, что последним клубом Глеба были самарские "Крылья Советов", которые он покинул в мае 2017 года.
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|О
|1
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|22
|51
|2
|Динамо Минск
|22
|49
|3
|Нафтан
|22
|37
|4
|Гомель
|22
|32
|5
|Шахтер
|22
|32
|6
|Торпедо Жодино
|22
|31
|7
|Неман Гродно
|22
|27
|8
|Минск
|22
|26
|9
|Слуцксахар
|22
|25
|10
|Динамо Брест
|22
|22
|11
|Белшина
|22
|18
|12
|Днепр Могилев
|22
|12