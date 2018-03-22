Три клуба претендуют на Александра Глеба

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Три клуба претендуют на Александра Глеба

Известный белорусский полузащитник Александр Глеб имеет три варианта для продолжения карьеры, сообщает Прессбол.

По информации источника, на 36-летнего футболиста претендуют БАТЭ, "Торпедо-БелАЗ" и "Ислоч".

Напомним, что последним клубом Глеба были самарские "Крылья Советов", которые он покинул в мае 2017 года.

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