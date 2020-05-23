Три клуба претендуют на защитника "Баварии" Боатенга

Центральный защитник "Баварии" Джером Боатенг может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Express.

По сведениям издания, летом 31-летнего немца попытаются подписать лондонские "Челси" и "Арсенал". Конкуренцию им может составить "Герта".

Мюнхенский клуб, скорее всего, рассмотрит вариант с продажей ветерана, поскольку через год истекает его контракт, что позволит ему уйти в другую команду бесплатно.

В текущем сезоне Боатенг сыграл за "Баварию" 25 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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