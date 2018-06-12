Три клуба Примеры поборются за хавбека "Ньюкасла"

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Три клуба Примеры поборются за хавбека "Ньюкасла"

Полузащитник "Ньюкасла" Микель Мерино рассчитывает этим летом вернуться в Испанию, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы "Бетис", "Атлетик" и "Реал Сосьедад".

Напомним, что Мерино является воспитанником "Осасуны", из памплонского клуба он в 2016 году перебрался в дортмундскую "Боруссию", а оттуда уже в "Ньюкасл".

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