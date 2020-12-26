Три клуба Примеры поспорят за полузащитника "Милана" Кастильехо

Хавбек "Милана" Самуэль Кастильехо может в скором времени вернуться в Испанию, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 25-летний футболист интересен "Атлетико", "Севилье" и "Валенсии".

"Россонери" оценивают испанца в 15 миллионов евро, но готовы снизить цену за счёт включения в сделку других игроков.

В текущем сезоне Кастильехо сыграл за "Милан" 19 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Хетафе" намерен арендовать хавбеков "Реала" и "Барселоны". | http://soccernews.ru