Три клуба Примеры претендуют на полузащитника "Краснодара"

Сразу три клуба испанской Примеры претендуют на полузащитника "Краснодара" Маурисио Перейру, сообщает El Desmarque.

По информации источника, за 28-летнего уругвайца ведут борьбу "Валенсия", "Сельта" и "Эспаньол".

Стоит отметить, что через полгода Перейра станет свободным агентом. У футболиста истекает контракт с "Краснодаром" и стороны решили его не продлевать.

Хавбек выступает за "быков" с 2013 года, сыграл 185 матчей, забил 26 голов и сделал 28 ассистов. Его стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

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