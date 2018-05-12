Три клуба пытались купить Ундера

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Три клуба пытались купить Ундера

Три клуба пытались купить вингера "Ромы" Дженгиза Ундера, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, заполучить перспективного турка хотели мадридский "Атлетико", дортмундская "Боруссия" и "Монако".

Впрочем, "Рома" ответила на все трансферные запросы категорическим отказом. Не намерены "волки" рассматривать предложения по Ундеру и летом 2018 года. 

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