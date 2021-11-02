Три клуба РПЛ боролись со "Спартаком" за Хлусевича

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Фланговый полузащитник тульского "Арсенала" Даниил Хлусевич имел предложения не только от московского "Спартака".

"Где-то неделю-две назад состоялись первые переговоры со "Спартаком". Но игроком интересовался же не только московский клуб. Проявляли интерес "Зенит", "Краснодар" и "Рубин". Но самый предметный интерес проявил "Спартак".

Претендовали ли на Даниила европейские клубы? Да, но это были середняки топовых лиг. Даниил ещё молодой игрок, надеемся, что он сможет проявить себя в еврокубках за "Спартак", ведь у Даниила большие амбиции переехать в Европу", - сказал отец хавбека Андрей Хлусевич.

В итоге "Спартак" купил 20-летнего футболиста, предположительно, за 3 миллиона евро, и заключил с ним контракт до 2026 года.

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