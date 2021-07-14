Три клуба РПЛ хотят подписать Дзагоева

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Три клуба РПЛ хотят подписать Дзагоева

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

"Краснодар", казанский "Рубин" и московское "Динамо" проявляют интерес к бывшему полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, все три клуба рассматривают вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, главным претендентом на хавбека является ЦСКА, который уже сделал ему предложение о новом контракте.

В прошлом сезоне 31-летний Дзагоев провел за ЦСКА 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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