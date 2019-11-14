Три клуба РПЛ интересуются форвардом "Луча" Алиевым

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Три клуба РПЛ интересуются форвардом "Луча" Алиевым

Нападающий "Луча" Саид Алиев привлёк внимание сразу трёх клубов российской Премьер-лиги.

Сообщается, что на 20-летнего футболиста претендуют "Урал", "Оренбург" и тульский "Арсенал".

В текущем сезоне Алиев сыграл за "Луч" 25 матчей и забил 6 голов.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 225 тысяч евро.

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