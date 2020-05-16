Три клуба РПЛ нелегально тренируются во время карантина

СМИ узнали, что игроки сразу трёх клубов РПЛ возобновили тренировки, несмотря на запрет властей.

По информации "СЭ", нелегально в период карантина занимаются футболисты "Краснодара", "Ростова" и "Сочи".

Напомним, что пока официальное разрешение на рестарт тренировочного процесса получили только "Зенит" и "Рубин", в середине следующей недели к работе собирается вернуться "Динамо".

В пятницу исполком РФС принял решение доиграть чемпионат и Кубок России. Первые после вынужденной паузы матчи запланированы на 21 июня.

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