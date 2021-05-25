Три клуба РПЛ поборются за экс-голкипера "Краснодара" Крицюка

Фото: инстаграм Станислава Крицюка/Автор неизвестен

Три клуба Российской Премьер-Лиги проявляют интерес к голкиперу Станиславу Крицюку, сообщает Sport24.

Названия клубов не разглашаются. В настоящее время Крицюк является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 30-летний Крицюк выступал за португальский "Белененсеш", провел 27 матчей и пропустил 27 голов. Ранее он играл за "Академию" (Димитровград), "Тольятти", "Брагу", "Риу Аве" и "Краснодар". Сыграл 2 матча за сборную России и пропустил 1 гол.

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