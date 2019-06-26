Три клуба РПЛ поборются за хавбека сборной Беларуси
Полузащитник солигорского "Шахтёра" Юрий Ковалёв этим летом может оказаться в одном из российских клубов.
На 26-летнего футболиста претендуют тульский "Арсенал", "Оренбург" и "Тамбов".
Ковалёв выступает за "Шахтёр" с 2010 года, сыграл 202 матча, забил 19 мячей и сделал 30 ассистов.
За сборную Беларуси хавбек провёл 12 игр, отличился 1 голом и 1 результативной передачей. Его стоимость оценивается в 800 тысяч евро.
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