Три клуба РПЛ поборются за хавбека сборной Беларуси

Полузащитник солигорского "Шахтёра" Юрий Ковалёв этим летом может оказаться в одном из российских клубов.

На 26-летнего футболиста претендуют тульский "Арсенал", "Оренбург" и "Тамбов".

Ковалёв выступает за "Шахтёр" с 2010 года, сыграл 202 матча, забил 19 мячей и сделал 30 ассистов.

За сборную Беларуси хавбек провёл 12 игр, отличился 1 голом и 1 результативной передачей. Его стоимость оценивается в 800 тысяч евро.

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