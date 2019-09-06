Три клуба РПЛ поборются за Мамаева

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Три клуба РПЛ поборются за Мамаева

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев пользуется спросом на российском трансферном рынке.

Сообщается, что после расторжения контракта с "быками" скандального футболиста готовы подписать сразу три клуба РПЛ.

Заинтересованность в услугах 31-летнего хавбека проявляют "Урал", "Ахмат" и "Сочи".

Напомним, что Мамаев сможет играть в чемпионате России, начиная с 2020 года.

Не пропустите: "Краснодар" не передумал расторгать контракт с Мамаевым. | http://soccernews.ru
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