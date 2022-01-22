Три клуба РПЛ поспорят за Деспотовича
Фото твиттер "Рубина"
Форвард казанского "Рубина" Джордже Деспотович входит в сферу интересов трёх клубов, утверждает "СЭ".
По информации источника, заполучить 29-летнего футболиста хотят "Сочи", "Химки" и "Ахмат".
В пятницу стало известно об отстранении сербского нападающего от работы с основой "Рубина".
Деспотович выступал за "Рубин" с июля 2020 года, сыграл 36 матчей, забил 15 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
Не пропустите: "Рубин" не хочет платить Деспотовичу за расторжение контракта. | http://soccernews.ru
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