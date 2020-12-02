Три клуба РПЛ проявляют интерес к Евсееву

Агент Вадима Евсеева сообщил, что три клуба чемпионата России заинтересованы в услугах специалиста, передает "РБ-Спорт".

"Новостей нет, все в процессе. Стопроцентных предложений, чтобы завтра собрать вещи и поехать на переговоры - такого нет", - рассказал агент.

Однако представитель отметил, что Евсеевым интересуются три клуба РПЛ.

Напомним, 44-летний специалист покинул "Уфу" чуть больше месяца назад и с тех пор находится без работы.

Читайте также: Евсеев - о трёх экс-игроках "Уфы" в составе сборной России в матче с Молдовой: "Это всё работа Газизова"| http://soccernews.ru