Три клуба РПЛ рискуют не заявиться на следующий сезон

Не один "Тамбов" может отказаться от участия в розыгрыше российской Премьер-лиги 2021/22.

Есть риск, что похожая судьба ожидает ещё два клуба высшего дивизиона.

"Если не дай бог в некоторых регионах губернаторы откажутся от клубов, а предпосылки к этому есть, то, думаю, ещё две команды могут не заявиться на следующий сезон РПЛ из-за финансирования, или играть в нём с очень плохим составом. Команды я называть не буду, чтобы не злить болельщиков", - сказал член комитета по этике РФС Андрей Созин.

Напомним, что в последнее время часто обсуждается вопрос сокращения РПЛ до 12 команд или расширения до 18-20 клубов. Единого мнения на этот счёт пока нет.

Не пропустите: В "Тамбове" осталось менее 11 футболистов перед возобновлением сезона. | http://soccernews.ru