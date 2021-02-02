Три клуба РПЛ рискуют не заявиться на следующий сезон
Не один "Тамбов" может отказаться от участия в розыгрыше российской Премьер-лиги 2021/22.
Есть риск, что похожая судьба ожидает ещё два клуба высшего дивизиона.
"Если не дай бог в некоторых регионах губернаторы откажутся от клубов, а предпосылки к этому есть, то, думаю, ещё две команды могут не заявиться на следующий сезон РПЛ из-за финансирования, или играть в нём с очень плохим составом. Команды я называть не буду, чтобы не злить болельщиков", - сказал член комитета по этике РФС Андрей Созин.
Напомним, что в последнее время часто обсуждается вопрос сокращения РПЛ до 12 команд или расширения до 18-20 клубов. Единого мнения на этот счёт пока нет.
Не пропустите: В "Тамбове" осталось менее 11 футболистов перед возобновлением сезона. | http://soccernews.ru
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