Три клуба РПЛ ведут борьбу за опорника "Ньюкасла"

Фото инстаграм Айзека Хэйдена

Полузащитник "Ньюкасла" Айзек Хэйден близок к смене клубной прописки, сообщает Teamtalk.

По информации источника, 26-летний футболист не попал в заявку "сорок" на вторую часть сезона АПЛ, поэтому изучает альтернативные варианты продолжения карьеры.

Английский опорник интересен командам из РПЛ - в число претендентов на него входят "Спартак", "Локомотив" и "Сочи".

Также заполучить хавбека хотят швейцарский "Базель", турецкий "Галатасарай" и чешская "Спарта".

В текущем сезоне Хэйден сыграл за "Ньюкасл" 14 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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