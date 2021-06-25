Три клуба РПЛ ведут борьбу за Смольникова

Фото инстаграм Игоря Смольникова

Бывший правый защитник "Краснодара" Игорь Смольников имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

По информации журналиста Ивана Карпова, 32-летним футболистом интересуются три клуба РПЛ и одна команда из Восточной Европы.

Сообщается, что подписать фулбека хотят "Ахмат", "Химки" и тульский "Арсенал".

Напомним, что "Краснодар" и Смольников в начале июня расторгли контракт по взаимному согласию. В прошлом сезоне игрок провёл за "быков" 32 матча и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Химки" объявили о переходе трёх игроков. | http://soccernews.ru