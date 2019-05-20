Три клуба РПЛ ведут борьбу за защитника "Химок"

Защитник "Химок" Егор Данилкин привлёк внимание трёх клубов РПЛ, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, за 23-летнего воспитанника московского "Динамо" поспорят "Уфа", "Рубин" и "Ростов".

Отмечается, что футболист сможет перебраться в новую команду из высшего дивизиона бесплатно, несмотря на контракт, действующий до конца 2019 года.

В текущем сезоне Данилкин сыграл за "Химки" 34 матча и забил 1 гол.

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