Три клуба РПЛ ведут борьбу за защитника "Спартака"

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Три клуба РПЛ ведут борьбу за защитника "Спартака"

Защитник "Спартака" Артём Мамин может покинуть московский клуб, сообщает Sport24.

По информации источника, на 21-летнего футболиста претендуют сразу три команды из РПЛ, названия которых не разглашаются.

За основу "Спартака" Мамин пока сыграл всего два матча. Его контракт с "красно-белыми" истекает летом 2019 года.

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