Три клуба сделали предложение хавбеку "Барселоны" Мориба

Фото инстаграм Илайша Мориба

Полузащитник "Барселоны" Илайш Мориба может продолжить карьеру в Англии или Германии.

По информации Mundo Deportivo, 18-летний футболист уже получил предложения от "Манчестер Сити", "Челси" и "РБ Лейпциг".

"Сине-гранатовые" готовы продать собственного воспитанника за 20 миллионов евро.

Контракт Мориба с "Барсой" истекает в июне 2022 года, и сторонам не удаётся договориться о его продлении.

Не пропустите: Мориба репостнул загадочную цитату на фоне слухов о будущем в "Барселоне". | http://soccernews.ru