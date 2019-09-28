Три клуба Серии А интересуются Паредесом
Хавбек ПСЖ Леандро Паредес может вернуться в Италию, где он уже выступал за "Рому", "Кьево" и "Эмполи".
По информации Calciomercato, аргентинец попал в сферу интересов трёх клубов Серии А - "Ювентуса", "Интера" и "Милана".
Сообщается, что 25-летний футболист может присоединиться к одной из этих команд на правах аренды с правом выкупа.
Рыночная стоимость Паредеса оценивается в 25 миллионов евро. После перехода в ПСЖ в январе этого года полузащитник сделал 2 ассиста в 27 матчах.
Не пропустите: Игроки ПСЖ недовольны игрой Паредеса. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|5
|15
|2
|Ювентус
|5
|13
|3
|Аталанта
|5
|10
|4
|Наполи
|5
|9
|5
|Кальяри
|5
|9
|6
|Торино
|5
|9
|7
|Рома
|5
|8
|8
|Болонья
|5
|8
|9
|Лацио
|5
|7
|10
|Сассуоло
|5
|6
|11
|Брешия
|5
|6
|12
|Парма
|5
|6
|13
|Милан
|5
|6
|14
|Лечче
|5
|6
|15
|Фиорентина
|5
|5
|16
|Хеллас Верона
|5
|5
|17
|Дженоа
|5
|5
|18
|Удинезе
|5
|4
|19
|СПАЛ
|5
|3
|20
|Сампдория
|5
|3