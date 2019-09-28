Три клуба Серии А интересуются Паредесом

Хавбек ПСЖ Леандро Паредес может вернуться в Италию, где он уже выступал за "Рому", "Кьево" и "Эмполи".

По информации Calciomercato, аргентинец попал в сферу интересов трёх клубов Серии А - "Ювентуса", "Интера" и "Милана".

Сообщается, что 25-летний футболист может присоединиться к одной из этих команд на правах аренды с правом выкупа.

Рыночная стоимость Паредеса оценивается в 25 миллионов евро. После перехода в ПСЖ в январе этого года полузащитник сделал 2 ассиста в 27 матчах.

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