Три клуба Серии А поборются за основного защитника "Ливерпуля"

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Три клуба Серии А поборются за основного защитника "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен может сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, купить 29-летнего хорвата хотят "Наполи", "Милан" и "Рома".

Отмечается, что "россонери" просто ищут футболиста для усиления центра обороны, а неаполитанцы и римляне присматривают кандидатуру для замены Калиду Кулибали и Костаса Маноласа соответственно.

В текущем сезоне Ловрен сыграл за "Ливерпуль" всего 13 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года. Стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

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