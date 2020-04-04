Три клуба Серии А поспорят за защитника "Челси"

Фланговый защитник "Челси" Эмерсон Пальмери может вернуться в Италию во время летнего трансферного окна.

По информации Goal.com, 25-летний футболист заинтересовал "Ювентус", "Интер" и "Наполи".

Сам фулбек хочет остаться в "Челси", но может передумать из-за дефицита игровой практики.

Эмерсон ранее выступал в Италии за "Палермо" и "Рому". Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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