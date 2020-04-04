Три клуба Серии А поспорят за защитника "Челси"

Теги челсиювентусинтер миланнаполиэмерсон пальмеритрансферы

Три клуба Серии А поспорят за защитника "Челси"

Фланговый защитник "Челси" Эмерсон Пальмери может вернуться в Италию во время летнего трансферного окна.

По информации Goal.com, 25-летний футболист заинтересовал "Ювентус", "Интер" и "Наполи".

Сам фулбек хочет остаться в "Челси", но может передумать из-за дефицита игровой практики.

Эмерсон ранее выступал в Италии за "Палермо" и "Рому". Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

Не пропустите: Серия А, скорее всего, не возобновится в мае. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Барселоне" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В "Барселоне" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов