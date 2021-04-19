Три клуба Серии А призвали исключить из турнира "Ювентус", "Милан" и "Интер"

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Три клуба Серии А призвали исключить из турнира "Ювентус", "Милан" и "Интер"

В Италии назревает громкий скандал на фоне создания нового закрытого турнира - Суперлиги Европы.

Напомним, что в СЕ намерены участвовать три клуба из Серии А - это "Интер", "Милан" и "Ювентус".

В воскресенье это обсуждалось на экстренном собрании клубов Серии А. В ходе заседания прозвучало предложение исключить вышеуказанные команды из числа участников Кальчо.

По информации Goal.com, авторами инициативы стали "Аталанта", "Верона" и "Кальяри".

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