Три клуба ведут борьбу за Дзагоева

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Три клуба ведут борьбу за Дзагоева

Фото Sport24

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может сменить команду по окончании этого сезона.

Соглашение 30-летнего футболиста истекает в июне, и клуб пока не делал предложений о его продлении.

За ситуацией с контрактом хавбека следят "Краснодар", "Ростов" и "Сочи".

Если летом Дзагоев станет свободным агентом, то вышеуказанные клубы будут готовы сделать ему предложение.

Не пропустите: "Краснодар" нацелился на хавбека "Локомотива". | http://soccernews.ru
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