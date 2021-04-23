Три клуба ведут борьбу за Дзагоева
Фото Sport24
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может сменить команду по окончании этого сезона.
Соглашение 30-летнего футболиста истекает в июне, и клуб пока не делал предложений о его продлении.
За ситуацией с контрактом хавбека следят "Краснодар", "Ростов" и "Сочи".
Если летом Дзагоев станет свободным агентом, то вышеуказанные клубы будут готовы сделать ему предложение.
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