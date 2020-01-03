Три клуба ведут борьбу за Дзюбу

СМИ узнали об интересе к нападающему "Зенита" Артёму Дзюбе со стороны европейских клубов.

По информации Sabah, заполучить российского бомбардира хотят "Галатасарай", "Эвертон" и "Рейнджерс".

Стоит отметить, что контракт 31-летнего футболиста с "Зенитом" истекает летом, однако, по некоторым данным, стороны уже продлили его, но не объявили об этом официально.

В текущем сезоне Дзюба сыграл за "сине-бело-голубых" 26 матчей, забил 13 голов и сделал 11 ассистов. Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.

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