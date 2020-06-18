Три клуба ведут борьбу за Година

Центральный защитник миланского "Интера" Диего Годин может сменить клубную прописку этим летом.

По информации журналиста Николо Скиры, в услугах звёздного уругвайца заинтересованы "Лион", "Тоттенхэм" и "Интер Майами".

Сам 34-летний футболист предпочитает остаться в Европе, однако в таком случае ему придётся пойти на снижение зарплаты, которая сейчас составляет 6 миллионов евро в год.

Годин перешёл в "Интер" прошлым летом из "Атлетико" на правах свободного агента. В текущем сезоне он провёл за "нерадзурри" 25 матчей и сделал 1 ассист. Рыночная стоимость игрока - 8 миллионов евро.

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