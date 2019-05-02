Три клуба ведут борьбу за Томаса Мюллера

Форвард "Баварии" Томас Мюллер может во время летнего трансферного окна сменить команду, сообщает Kicker.

По сведениям издания, на опытного немца претендуют три клуба - "Милан", "Интер" и неназванный представитель АПЛ.

29-летний футболист может задуматься об уходе из "Баварии" в виду недовольства тем, как его используют на поле.

Мюллер является воспитанником "ротен", за основную команду мюнхенцев выступает с 2007 года, сыграл 481 матч и забил 185 голов.

Контракт между игроком и клубом истекает в 2021 году. Стоимость нападающего оценивается в 40 миллионов евро.

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