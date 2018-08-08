Три ключевых игрока "Челси" рискуют пропустить матч первого тура АПЛ

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Три ключевых игрока "Челси" рискуют пропустить матч первого тура АПЛ

Сразу три ключевых игрока "Челси" рискуют пропустить матч первого тура АПЛ против "Хаддерсфилда".

Как сообщает Goal.com, речь идёт о Нголо Канте, Эдене Азаре и Оливье Жиру. По словам главного тренера "синих" Маурицио Сарри, эти футболисты в виду того, что недавно вернулись из отпуска, пока находятся в не самой лучшей форме.

Напомним, что матч "Хаддерсфилд" – "Челси" состоится 11 августа в 17:00 мск. 

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