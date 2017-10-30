Три ключевых игрока "Реала" рискуют пропустить матч с "Тоттенхэмом"

Участие трёх ключевых игроков "Реала" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" находится под вопросом.

Как сообщает 101 Great goals, из-за различных повреждений поединок с "шпорами" могут пропустить защитник Рафаэль Варан, хавбек Иско и вингер Гарет Бэйл.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Реал" состоится в среду, 1 ноября, в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Почеттино рассказал о шансах Кейна сыграть с "Реалом". | http://soccernews.ru