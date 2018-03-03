Три ключевых игрока "Спартака" могут не сыграть с "Локомотивом"

Сразу три ключевых игрока "Спартака" могут не сыграть в матче 21-го тура чемпионата России против "Локомотива".

Как сообщают российские СМИ, сегодня в общей группе "красно-белых" не тренировались защитники Сальваторе Боккетти и Сердар Таски, а также форвард Зе Луиш.

Напомним, что матч "Локомотив" - "Спартак" состоится в воскресенье в 16:30 по московскому времени.

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