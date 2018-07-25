Три квалификационных поединка Лиги Чемпионов завершились нулевой ничьей

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Три квалификационных поединка Лиги Чемпионов завершились нулевой ничьей

Стали известны результаты еще трех матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Лудогорец" - "Видеотон" 0:0

"Лудогорец": Ренан, Форстер, Моци, Сисиньо, Натанаэл, Кристалдо, Саша (Кампаньяро, 61), Марселиньо, Дяков, Вура (Лукоки, 84), Кешерю (Шверчок, 60).

"Видеотон": Ковачик, Стопира, Него, Фиола, Юхас, Варга, Хусти, Николов (Лазович, 71), Ковач (Паткаи, 68), Пауло Винисиус, Щепович (Щепович, 80).

Предупреждения: Юхас (29), Ковач (42), Хусти (45), Него (80).


"Кукеси" – "Карабах" 0:0

"Кукеси": Фрашери, Румбулаку, Кяки, Ала, Вильям, Мусоли, Чюрбья (Этхеми, 90), Дзария, Шамети, Плаку (Харба, 76), Малики.

"Карабах": Вагнер, Аголи, Садыгов, Медведев, Гусейнов, Озобич, Славчев, Герье (Гусейнов, 89), Мичел, Мадатов, Гараев.  


БАТЭ – ХИК 0:0

БАТЭ: Щербицкий, Володько, Филипенко, Филипович, Риос, Иванич, Драгун, Стасевич, Бага, Скавыш (Глеб, 65), Сигневич.

ХИК: Рудаков, Скапини, О`Шонесси, Патронен, Обилор, Дальстрем, Ягуби, Аннан, Риски (Алхо, 70), Менса (Сумусало, 89), Клаусс (Крисантус, 85).

Предупреждения: Сигневич (62), Обилор (62), О`Шонесси (75), Аннан (90). | http://soccernews.ru

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