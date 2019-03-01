Три легенды "Спартака" посетили тренировку команды (фотоотчёт)

Три легенды московского "Спартака" посетили тренировку команды, сообщает официальный сайт "красно-белых".

На занятии присутствовали Никита Симонян, Олег Романцев и Александр Мирзоян.

"Посмотреть тренировку и пообщаться с нынешним поколением спартаковцев приехали наши заслуженные ветераны - шестикратный чемпион страны с "красно-белыми" (четыре раза как игрок и дважды как тренер) Никита Павлович Симонян, десятикратный чемпион (один раз как игрок и девять как тренер) Олег Иванович Романцев, чемпион СССР 1979 года Александр Багратович Мирзоян. Легенды "Спартака" получили подарки от руководства клуба, а в ответ пожелали команде побед в ближайшее воскресенье и во всех последующих матчах", - говорится в заявлении клуба.

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