Три легенды "Спартака" посетили тренировку команды (фотоотчёт)
Три легенды московского "Спартака" посетили тренировку команды, сообщает официальный сайт "красно-белых".
На занятии присутствовали Никита Симонян, Олег Романцев и Александр Мирзоян.
"Посмотреть тренировку и пообщаться с нынешним поколением спартаковцев приехали наши заслуженные ветераны - шестикратный чемпион страны с "красно-белыми" (четыре раза как игрок и дважды как тренер) Никита Павлович Симонян, десятикратный чемпион (один раз как игрок и девять как тренер) Олег Иванович Романцев, чемпион СССР 1979 года Александр Багратович Мирзоян. Легенды "Спартака" получили подарки от руководства клуба, а в ответ пожелали команде побед в ближайшее воскресенье и во всех последующих матчах", - говорится в заявлении клуба.
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|Команда
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|О
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|17
|34
|2
|Краснодар
|17
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|3
|ЦСКА Москва
|17
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|28
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|Рубин
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|Ростов
|17
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|8
|Ахмат
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|9
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|16
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|22
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|17
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|17
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|10