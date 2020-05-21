Три легионера ЦСКА вернулись в Москву

Легионеры ЦСКА начали возвращаться в Москву.

Как сообщает твиттер "армейцев", сегодня, 21 мая, прибыли Кристиян Бистрович, Никола Влашич и Яка Бийол.

Напомним, что возобновление сезона РПЛ запланировано на 21 июня.

В этом сезоне Влашич провел 30 матчей, забил 8 голов и отдал 5 ассистов. На счету Бистровича один гол и три результативные передачи в 30 играх. Бийол сыграл 27 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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