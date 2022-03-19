Три легионера покинули "Химки"

"Химки" на своём официальном сайте объявили об уходе из команды трёх игроков.

Это легионеры - швед Филип Дагерстол, камерунец Дидье Ламкель Зе и бразилец Бруно Виана.

Указанные футболисты приостановили свои контракты с подмосковным клубом до июня.

Таким образом, Виана и Зе ушли окончательно, поскольку были арендованы, а Дагерстол еще может вернуться.

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