Три лидера "Динамо" вернулись в строй перед дерби со "Спартаком"
Сразу четыре футболиста "Динамо" вернулись в строй перед игрой против "Спартака".
Как сообщает "Спорт-Экспресс", в общую группу вернулись голкипер Антон Шунин, хавбеки Роман Нойштедтер и Вячеслав Грулев, а также форвард Николай Комличенко.
Напомним, что предыдущую игру против "Локомотива" Шунин пропустил из-за ОРВИ, а остальные футболисты из-за различных травм.
Матч между "Динамо" и "Спартаком" состоится 21 ноября в 19:00 (мск).
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