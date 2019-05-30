Три московских клуба нацелились на форварда "Краснодара"

Теги краснодариван игнатьевспартак москвалокомотив москвадинамо москва

Три московских клуба нацелились на форварда "Краснодара"

Форвард "Краснодара" Иван Игнатьев близок к уходу из клуба.

Сообщается, что в услугах 20-летнего игрока заинтересованы московские "Динамо", "Локомотив" и "Спартак". "Краснодар" оценивает своего футболиста в 7 миллионов евро.

Отмечается, что сам Игнатьев желает продлить соглашение с клубом. Игрок хочет получать от двух миллионов евро в год и получить двухмиллионный подписной бонус.

Ранее сообщалось, что Игнатьев отказался продлевать контракт на условиях клуба, за что был переведен в дубль.

В минувшем сезоне Игнатьев провел за первую команду "Краснодара" 29 матчей и забил 9 голов.

Читайте также: "Краснодар" объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Крылья Советов" вырвали победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за место в РПЛ

"Крылья Советов" вырвали победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за место в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов