Три московских клуба нацелились на форварда "Краснодара"
Форвард "Краснодара" Иван Игнатьев близок к уходу из клуба.
Сообщается, что в услугах 20-летнего игрока заинтересованы московские "Динамо", "Локомотив" и "Спартак". "Краснодар" оценивает своего футболиста в 7 миллионов евро.
Отмечается, что сам Игнатьев желает продлить соглашение с клубом. Игрок хочет получать от двух миллионов евро в год и получить двухмиллионный подписной бонус.
Ранее сообщалось, что Игнатьев отказался продлевать контракт на условиях клуба, за что был переведен в дубль.
В минувшем сезоне Игнатьев провел за первую команду "Краснодара" 29 матчей и забил 9 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20