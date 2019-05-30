Три московских клуба нацелились на форварда "Краснодара"

Форвард "Краснодара" Иван Игнатьев близок к уходу из клуба.

Сообщается, что в услугах 20-летнего игрока заинтересованы московские "Динамо", "Локомотив" и "Спартак". "Краснодар" оценивает своего футболиста в 7 миллионов евро.

Отмечается, что сам Игнатьев желает продлить соглашение с клубом. Игрок хочет получать от двух миллионов евро в год и получить двухмиллионный подписной бонус.

Ранее сообщалось, что Игнатьев отказался продлевать контракт на условиях клуба, за что был переведен в дубль.

В минувшем сезоне Игнатьев провел за первую команду "Краснодара" 29 матчей и забил 9 голов.

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