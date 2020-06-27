Три немецких клуба интересуются Чаловым

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Три немецких клуба интересуются Чаловым

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов пользуется спросом на немецком трансферном рынке.

По информации Fussball Transfers, на 22-летнего россиянина претендуют сразу три клуба из Бундеслиги. Речь идёт о "Байере", "Вольфсбурге" и "Хоффенхайме". 

Армейцы сейчас готовы продать нападающего за 10 миллионов евро плюс бонусы, хотя год назад требовали за него от "Кристал Пэлас" почти в три раза больше.

В текущем сезоне Чалов забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 32 матчах в составе ЦСКА.

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