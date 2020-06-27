Три немецких клуба интересуются Чаловым
Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов пользуется спросом на немецком трансферном рынке.
По информации Fussball Transfers, на 22-летнего россиянина претендуют сразу три клуба из Бундеслиги. Речь идёт о "Байере", "Вольфсбурге" и "Хоффенхайме".
Армейцы сейчас готовы продать нападающего за 10 миллионов евро плюс бонусы, хотя год назад требовали за него от "Кристал Пэлас" почти в три раза больше.
В текущем сезоне Чалов забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 32 матчах в составе ЦСКА.
Не пропустите: Агент Маньяков опроверг интерес ЦСКА к поляку Плахете. | http://soccernews.ru
главное
-
"Ростову" разрешили играть с "Арсеналом" основным составом
-
Между двумя победами "Ливерпуля" в чемпионате Англии уместилось 2,3 миллиарда человек и куча моделей iPhone: английские СМИ вспоминают, каким был мир при прошлом чемпионстве "скаузеров"
-
"Динамо" объявило, каким составом сыграет с ЦСКА
-
"Манчестер Сити" сделает шаг на пути к новому трофею, многократный чемпион может вылететь из Бундеслиги, а у "Барсы" все сложно: анонсируем самые интресные поединки выходных
-
Главные новости дня: 26 июня
Лента новостей
-
Романцев поделился мнением о матче "Сочи" - "Ростов"
-
40-летний Роналдиньо может возобновить карьеру
-
"Ростову" разрешили играть с "Арсеналом" основным составом
-
"Барселона" ведёт переговоры о трансфере защитника "Ювентуса"
-
Между двумя победами "Ливерпуля" в чемпионате Англии уместилось 2,3 миллиарда человек и куча моделей iPhone: английские СМИ вспоминают, каким был мир при прошлом чемпионстве "скаузеров"
-
Три немецких клуба интересуются Чаловым
-
В "Рубине" прокомментировали слухи об интересе к Вагнеру Лаву
-
Капелло дал совет "Милану" по будущему Ибрагимовича
-
Агент отреагировал на слухи о возможном возвращении Витиньо в Россию
-
"Динамо" объявило, каким составом сыграет с ЦСКА
-
Игрок "Дижона" заразился коронавирусом
-
Сарри объяснил, почему Роналду не отдыхал в матче с "Лечче"
-
"Рома" лидирует в борьбе за Кавани
-
Стоичков назвал ван Гала придурком
-
Луис Суарес поздравил "Ливерпуль" с победой в АПЛ
-
Гендиректор "Зенита" дал оценку судейским решениям в матче с "Крыльями Советов"
-
У Роналду 100-процентная реализация пенальти в текущем розыгрыше Серии А
-
Россиянин Башкиров оформил дубль в матче польской Экстракласы
-
В "Марсель" в случае смены владельца могут вложить 700 миллионов евро
-
"Манчестер Сити" сделает шаг на пути к новому трофею, многократный чемпион может вылететь из Бундеслиги, а у "Барсы" все сложно: анонсируем самые интресные поединки выходных
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20