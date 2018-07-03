Три немецких клуба нацелились на Павара

Защитник "Штутгарта" и сборной Франции Бенжамен Павар летом может сменить клуб.

Как сообщает L’Equipe, в услугах игрока заинтересованы "Бавария", дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг".

"Мы не отпустим Павара этим летом даже за 50 миллионов евро. Мы хотим сохранить его и намерены сделать все, чтобы он остался с нами еще на один сезон. Впрочем, давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие недели или месяцы" - заявил спортдир "Штутгарта" Михаэль Решке.

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