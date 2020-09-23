Три немецких тренера поборются за приз лучшему наставнику сезона
УЕФА определил тройку претендентов на звание лучшему тренеру по итогам сезона-2019/2020. В нее вошли главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик, наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп и рулевой "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн.
В минувшем сезоне Флик привел "Баварию" к победам в чемпионате и Кубке Германии, а также выиграл с клубом Лигу Чемпионов.
"Ливерпуль" под руководством Клоппа впервые за последние 30 лет стал чемпионом Англии, а также завоевал Суперкубок Европы.
Нагельсманн довел "РБ Лейпциг" до полуфинала Лиги Чемпионов впервые в истории клуба.
Не пропустите: Флик выигрывает трофей с "Баварией" в среднем каждые 12 матчей. | http://soccernews.ru
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