Три немецких тренера поборются за приз лучшему наставнику сезона

УЕФА определил тройку претендентов на звание лучшему тренеру по итогам сезона-2019/2020. В нее вошли главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик, наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп и рулевой "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн.

В минувшем сезоне Флик привел "Баварию" к победам в чемпионате и Кубке Германии, а также выиграл с клубом Лигу Чемпионов.

"Ливерпуль" под руководством Клоппа впервые за последние 30 лет стал чемпионом Англии, а также завоевал Суперкубок Европы.

Нагельсманн довел "РБ Лейпциг" до полуфинала Лиги Чемпионов впервые в истории клуба.

Не пропустите: Флик выигрывает трофей с "Баварией" в среднем каждые 12 матчей. | http://soccernews.ru