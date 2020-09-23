Три немецких тренера поборются за приз лучшему наставнику сезона

Теги ханси фликюрген клоппюлиан нагельсманнбавария мюнхенливерпульрб лейпциг

Три немецких тренера поборются за приз лучшему наставнику сезона

УЕФА определил тройку претендентов на звание лучшему тренеру по итогам сезона-2019/2020. В нее вошли главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик, наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп и рулевой "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн.

В минувшем сезоне Флик привел "Баварию" к победам в чемпионате и Кубке Германии, а также выиграл  с клубом Лигу Чемпионов.

"Ливерпуль" под руководством Клоппа впервые за последние 30 лет стал чемпионом Англии, а также завоевал Суперкубок Европы.

Нагельсманн довел "РБ Лейпциг" до полуфинала Лиги Чемпионов впервые в истории клуба.

Не пропустите: Флик выигрывает трофей с "Баварией" в среднем каждые 12 матчей. | http://soccernews.ru
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