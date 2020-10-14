"Три очка есть? А если найдем?" "Химки" опубликовали дерзкий пост перед матчем со "Спартаком"

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"Три очка есть? А если найдем?" "Химки" опубликовали дерзкий пост перед матчем со "Спартаком"

Пресс-служба подмосковных "Химок" анонсировала предстоящий матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги против московского "Спартака".

"Эй, "Спартак"! Три очка есть? А если найдем?" - говорится в Twitter клуба из Химок. К посту прикреплена фотография двух футболистов команды, которые сидят на корточках. 

Матч "Химки" - "Спартак" состоится 17 октября. Начало встречи — в 19.00 мск. После 10 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" находятся на 14-й позиции. 

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