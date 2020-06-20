Три основных футболиста "Динамо" заразились коронавирусом

Теги динамо москваклинтон н'жишарль каборениколай комличенкокоронавирус

Три основных футболиста "Динамо" заразились коронавирусом

Журналист Иван Карпов сообщил о зараженных коронавирусом игроков московского "Динамо".

"Клинтон Н’Жи, Шарль Каборе и, предположительно, Николай Комличенко заразились коронавирусом", - заявил Карпов.

Отметим, что завтра ,21 июня, "Динамо" предстоит матч с "Краснодаром".

После 22 туров "Динамо" занимает в РПЛ седьмое место.

Читайте также: "Р-Спорт": У футболиста "Уфы" обнаружили коронавирус. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Динамо" заперлось на базе и не отправилось на игру с "Краснодаром"

"Динамо" заперлось на базе и не отправилось на игру с "Краснодаром"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов